Съехал от сожительницы с ее ювелирными украшениями

Житель Севастополя поссорился с сожительницей и, уходя, похитил у нее золотые украшения на 200 тысяч рублей.

Житель Севастополя поссорился с сожительницей и, уходя, похитил у нее золотые украшения на 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД России, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и растрату вверенного имущества.

Полицейские установили, что после бытового конфликта 34-летняя женщина выгнала 38-летнего сожителя из принадлежащей ей квартиры. Уходя, мужчина дождался, когда женщина отлучится в другую комнату и похитил ее ювелирные украшения, хранившиеся в шкафу. Похищенные золотые серьги, кольца, кулоны, браслеты и другие украшения на общую сумму 200 тысяч рублей он сбыл, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет лишения свободы.