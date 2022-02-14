С отравлением собак в парке Победы будут разбираться

С ситуацией, связанной с отравлением собак, произошедшей в минувшие дни в парке Победы, и с проблемой бездомных животных губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разобраться.

С ситуацией, связанной с отравлением собак, произошедшей в минувшие дни в парке Победы, и с проблемой бездомных животных губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разобраться.

Случай обсудили 14 февраля на аппаратном совещании в правительстве города.

Как пояснил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, в выходные в горхоз поступило три обращения от граждан, на место выехала служба подбора и утилизации животных. По имеющейся информации, среди отравленных оказались также домашние животные. Теперь, по его словам, вместе с управлением ветеринарии готовятся соответствующие материалы для проверки факта отравления.

Представитель УМВД подтвердил, что соответствующие заявления в полиции зарегистрированы, сейчас проводятся мероприятия по установлению потерпевших, осмотру места происшествия.

— Сейчас мы не понимаем, на каком участке и на какой территории парка Победы все это происходило. Работа эта ведется, будем принимать меры, в том числе по дополнительному патрулированию и установлению обстоятельств происшедшего, — доложил представитель УМВД.

На это глава города поручил подать еще заявление в полицию от ветеринарной службы. Горхозу он предложил ускорить решение вопроса о создании службы, которая займется отловом бездомных животных во взаимодействии с ветеринарной службой.

Он также распорядился до конца марта сформировать на базе ГБУ «Парки и скверы» такое подразделение и уже на государственном уровне заняться проблемой бездомных животных.

Напомним, что ранее требование принять меры по обращению с бездомными животными ГБУ «Парки и скверы» было принято в судод по обращению прокуратуры. Однако вопрос не решается из-за отсутствия подрядчика.