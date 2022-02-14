Пьяный пассажир без маски попытался дать взятку полицейским в аэропорту

Транспортные полицейские в аэропорту Симферополя попросили пассажира надеть маску. Тот сначала проигнорировал замечание, а потом накуролесил на два уголовных и два административных дела.

Транспортные полицейские в аэропорту Симферополя попросили пассажира надеть маску. Тот сначала проигнорировал замечание, а потом накуролесил на два уголовных и два административных дела.

При следовании по маршруту патрулирования терминала Международного аэропорта «Симферополь» наряд патрульно-постовой службы Линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь выявил мужчину, который находился в общественном месте без средств защиты органов дыхания. На замечание полицейских пассажир не отреагировал. В дальнейшем разговоре выяснилось, что мужчина вероятно был пьян. Его доставили в служебное помещение для разбирательства, по дороге он оскорблял сотрудников полиции нецензурной бранью.

В ходе опроса полицейские установили, что 38-летний житель Кронштадта собирался вылететь в Санкт-Петербург. Медицинское освидетельствование задержанного показало наличие 1,1 промилле алкоголя в крови. При составлении административного протокола мужчина попытался дать взятку полицейским в сумме 3,5 тысяч рублей, чем усугубил свое положение.

В отношении задержанного составлены административные протоколы за «появление в общественных местах в состоянии опьянения» (штраф 1000 рублей) и за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Также в отношении мужчины, написавшего явки с повинной, отделом дознания Крымского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество. В следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела передан материал об оскорблении представителя власти.