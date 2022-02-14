Остановка «МРЭО» просуществовала недолго

Новая остановка общественного транспорта на Корабельной стороне с названием «МРЭО» теперь называется «Паспортной».

Новая остановка общественного транспорта на Корабельной стороне с названием «МРЭО» теперь называется «Паспортной».

Департамент транспорта Севастополя дважды в течение прошлой недели объявлял о введении новой остановки общественного транспорта на ул.Паршина: сначала ее назвали «МРЭО», чтобы обозначить, что этот отдел ГИБДД переедет на новое место. К пятнице остановку переименовали в «Паспортную» — ведь туда же переезжает и миграционная служба УМВД.

Остановка действует с понедельника, 14 февраля, она включена в схему движения автобусного маршрута №71 «Сапун-гора – пл. Нахимова» в прямом и обратном направлениях.

На ул.Паршина, 29 в кратчайшие сроки был возведен комплекс из трех административных зданий УМВД РФ по Севастополю. В одноэтажном — разместится Управление миграционной службы, в соседнем двухэтажном строении будет находится Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Что будет в третьем здании, пока неизвестно.

Перед комплексом разбит благоустроенный сквер с детской площадкой и парковкой. По словам главы горхоза Евгения Горлова сдача объектов в эксплуатацию намечена на март текущего года.