Оптимизацию медицины города признали неэффективной

Медицинская помощь в Севастополе оказывается не в полном объеме, не хватает коек в стационарах, ощущается дефицит медицинских кадров и самих учреждений.

Медицинская помощь в Севастополе оказывается не в полном объеме, не хватает коек в стационарах, ощущается дефицит медицинских кадров и самих учреждений.

Департамент здравоохранения не обеспечил эффективную реализацию первого этапа концепции развития государственного здравоохранения Севастополя на 2019-2024 годы. К такому выводу пришла Контрольно-счетная палата города после проведения анализа эффективности структурных преобразований медицинских организаций департамента здравоохранения.

По оценке экспертов, реорганизация медицинских учреждений осуществлялась в условиях неполной правовой регламентации, что является нарушением положений федерального закона.

Согласно отчету, общий объем медицинской помощи в Севастополе не соответствуют требованиям действующего законодательства. Взрослое население обеспечено медпомощью в амбулаторных условиях в 2019 году на 72%, в 2020 году — 66%; в условиях дневного стационара в 2020 году на 70 %.

Выполнение нормативов объемов медицинской помощи в стационарах в 2018, 2019 годах превышает установленные нормативы на 6,2% и 3,5 % соответственно, что является признаком слабого развития амбулаторной помощи. В тоже время на 30% снизились объемы медицинской помощи в плановом формате с 1 132 899 посещений в 2018 году до 777 926 посещений в 2020-м.

Кроме того структурные преобразования медучреждений не обеспечивают потребность населения в койках. Общая потребность в коечном фонде (без учета открытых коек для лечения covid-19) на конец 2020 года составила 679 коек или 37,6%, в том числе дефицит по профилю кардиология — 33 койки (25%), неврология — 84 (52%), нейрохирургия — 8 (26,7%), онкология — 50 коек (37,9%), оториноларингология — 8 (28,6%), офтальмология — 33 койки (80%), пульмонология — 36 (100%), медицинской реабилитации — 73 (89%), сосудистая хирургия — 11 коек (68,8%).Таким образом, сформированный после проведения оптимизации коечный фонд в медицинских организациях не сбалансирован, структура коек по профилям не обеспечивает потребности населения в предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Сокращение сроков пребывания в стационаре хоть и снижает затраты на лечение больного, что позволяет больницам при том же объеме бюджетных ассигнований оказать стационарную помощь большему числу больных, но в то же время входит в противоречие с потребностями пациента в должном медицинском уходе.

По прежнему не ликвидирован кадровый дефицит медицинского персонала. Обеспеченность больниц и поликлиник врачебными кадрами в 2019 году составила 85,6%; в 2020 году — 78%; 2021 — 65,9%. Зафиксирован дефицит врачей, в 2019 году — 119 чел.; 2020 — 190 чел.; 2021 — 226 чел.

Не решена основная проблема — недостаток площадей медицинских организаций. По состоянию на осень 2021 года установлено превышение допустимой рекомендуемой численности обслуживаемого населения в отношении численности прикрепленного населения к амбулатории семейной медицины на ул. Шевченко на 5,5 тысяч человек, к поликлинике № 2 на ул. Ерошенко —- на 9,6 тысяч.

Основными причинами дефицита площадей медицинских организаций являются длительные сроки строительства и проведение капитальных ремонтов медучреждений. Так, например, сроки строительства поликлиники в микрорайоне Казачья бухта, подстанции №1 «Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» на пр.Победы запланированы в течение шести лет (с 2017 по 2022 годы); многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, севастопольская больница скорой помощи» — семи лет (с 2017 по 2023 годы); амбулаторно-поликлинического учреждения на пр.Генерала Острякова», городской инфекционной больницы — девяти лет (с 2017 по 2025 годы).

Ожидаемый экономический эффект от проведенной оптимизации не достигнут, следовательно, потребность населения в медицинской помощи, ее доступность и качество не обеспечены, что позволяет сделать вывод об отсутствии целесообразности и эффективности в проведение подобных мероприятий, резюмировано в отчетном документе.