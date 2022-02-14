Ограничений плановой медпомощи пока не введут

Такое решение приняли 14 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Такое решение приняли 14 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

- Мы обсуждали с департаментом здравоохранения, пока не будем сокращать плановую помощь, - сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

По его словам, несмотря на большое количество болеющих медиков, в целом с ситуацией городское здравоохранение справляется.

- Будем регулировать. Может быть, где-то немного поток плановой помощи уменьшим. Но пока будем работать в режиме сохранения в полном режиме, - заявил А.Кулагин, напомнив о прогнозах улучшения эпидобстановки уже на следующей неделе.