Незаконченные работы в дружных дворах выполнят к лету

Отобранные для благоустройства по программе конкурса «Самый дружный двор» в 2020 году дворы, которые не сумели отремонтировать в срок в 2021 году, обещают сдать к лету 22-го.

Отобранные для благоустройства по программе конкурса «Самый дружный двор» в 2020 году дворы, которые не сумели отремонтировать в срок в 2021 году, обещают сдать к лету 22-го.

Об этом 13 февраля заявил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, обращаясь к своим подписчикам через социальную сеть.

— Погода выровнялась, уже весенняя... И мы продолжаем реализацию программы «Самый дружный двор» 2021 года. На половине площадок работы уже начаты. Кроме того, ждем поставку оборудования на оставшиеся 25 площадок. После того как оборудование придет, начнем его монтировать и смонтируем до лета, — в очередной раз пообещал глава горхоза.

Он также отметил, что в марте параллельно начнется реализация программы «Самый дружный двор», победителей которого определили в конце сентября 2021-го. Тогда из 113 заявок отобрали 50. По словам Е.Горлова, большая часть проектов по ним уже готова.

Благоустроить дружные дворы, которые победили в конкурсе в 2020 году, должны были на следующий год, но сроки постоянно переносили без объяснения причин . Летом обещали выполнить работы к концу года, а в декабре Е.Горлов сообщал, что закончат в январе-феврале.

Программа «Самый дружный двор» реализуется за счет денег правительства Москвы.