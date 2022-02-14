Наметился выход на ковидное плато

Несмотря на шокирующие цифры заболеваемости новой коронавирусной инфекцией последних дней, на аппаратном совещании в правительстве Севастоптоля 14 февраля заявили о наметившемся выходе на плато.

Несмотря на шокирующие цифры заболеваемости новой коронавирусной инфекцией последних дней, на аппаратном совещании в правительстве Севастоптоля 14 февраля заявили о наметившемся выходе на плато.

По информации заместителя губернатора Александра Кулагина, в последние две недели наблюдается снижение темпов прироста заболевших.

— Да, заболеваемость у нас пока увеличивается, за неделю количество выявленных случаев увеличилось в 1,34, — отметил замгубернатора, аргументируя сказанное выше снижением показателя «суточного темпа прироста от недели к неделе».

Он также отметил, что количество детей и взрослых, находящихся на амбулаторном наблюдении, увеличилось всего на 8-9%, еще ряд коэффициентов снизились на сотые доли.

По словам А.Кулагина, свободный коечный фонд на сегодня составляет 18% (173 из развернутых 949 коек), в отделении интенсивной терапии — 60 человек, из них четверо — на ИВЛ. На 25% (391 человек) увеличилось число заболевших старше 65 лет, находящихся в стационарах. Зато уменьшилось число находящихся в стационарах детей, правда, на 8% увеличилось количество выявленных пневмоний.

— Есть надежда на то, что на следующей неделе мы будем уже констатировать какую-то динамику на снижение, — выразил надежду А.Кулагин.

На утро 14 февраля в Севастополе зарегистрированы 618 новых случаев заболевания, умерли пятеро в возрасте от 69 до 86 лет. Днем ранее количество заболевших было рекордным — 925 человек.

Всего с начала пандемии covid-19 в городе заболели 65 456 человек, выздоровели 53 592, умерли 2030.