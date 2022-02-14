Квартплату поднимут с 21 февраля

Постановлением правительства Севастополя увеличены тарифы на содержание жилого помещения на территории города. Тарифы вырастут приблизительно на четыре процента.

Постановлением правительства Севастополя увеличены тарифы на содержание жилого помещения на территории города. Тарифы вырастут приблизительно на четыре процента.

В приложении к постановлению 25 пунктов, по которым дома разделены в зависимости от конструктивных особенностей, поэтому и тарифы на их содержание разные. Минимальный — 3,32 руб./кв.м в одноэтажном без воды, канализации, электричества, отопления, газа и придомовой территории; максимальный — 20,02 руб./кв.м — в 7-9-этажном доме с лифтом, причем за лифт обязаны платить и жители первого этажа.

Представлявший 11 февраля проект постановления членам городского правительства руководитель горхоза Евгений Горлов объяснил, на сколько вырастет квартплата на примере квартиры в 53 кв.м: «Для примера можно взять пятиэтажный многоквартирный жилой дом. Ранее, в 2021 году, тариф составлял 14,31 рубля, сейчас будет составлять 14,93 рубля. 759 рублей ежемесячно оплачивали в 2021 году, 792 рубля оплачивать будут в 2022 году. Разница 33 рубля».

Тариф 14,93 руб./кв.м в горловском примере относится к 5-6-этажным домам без лифта, но с мусоропроводом.

В документе указано, что размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отражается в платежном документе по каждому виду ресурсов отдельной строкой. Также при наличии инженерных систем газообеспечения оплачивается еще 0,85 руб. за каждый кв.м жилого помещения за услуги по техническому обслуживанию газового оборудования дома.

Постановление вступит в силу через 10 дней — 21 февраля 2022 года. Оно касается нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма государственного жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которыми не принято решение о выборе способа управления многоквартирным домом — управление возложено на управляющие компании.

Как поднимают коммунальные тарифы

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год — с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию. Только в 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%.

В Севастополе это правило не действует. В 2017 и в 2018 году тарифы на квартплату поднимали в январе и в июле. С 2019-го по 2021 год — один раз — в январе.

В 2022 году из всех коммунальных платежей с 1 января подняли только один тариф — на капремонт, но аж на 22%. Остальное повышение нас ждет со второго полугодия: на воду (8%), отопление (4%), электроэнергию (5%) и вывоз мусора (19%). А вот об изменении тарифа на газ пока информации нет.