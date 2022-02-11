Треснувший корпус Ханского дворца укрепили контрфорсами

Проведены первоочередные противоаварийные работы по укреплению фасада Графского (свитского) корпус комплекса сооружений «Ханский дворец», сообщили в Министерстве культуры Республики Крым.

При обнаружении повреждений оперативно выполнено выездное обследование объектов культурного наследия и приняты соответствующие меры. Стену укрепили поддерживающими контрфорсами. Устанавливаются строительные леса для дальнейшего демонтажа кровли из черепицы и насыпного грунта. Это позволит уменьшить нагрузку на несущие конструкции здания.

Как пояснила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина, в рамках проведения реставрационных работ на объекте «Набережная с тремя мостами» комплекса сооружений «Ханский дворец» в соответствии с проектной документацией велись работы, в том числе по раскопке траншеи для устройства системы ливневой канализации. Были обнаружены объекты, имеющие признаки археологического наследия, в следствие чего работы были приостановлены.

В результате обильных осадков и размывания почвы у основания здания возникла просадка Графского корпуса, что повлекло за собой растрескивание фасада здания.

На место оперативно выехали руководство и сотрудники Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры для оценки ситуации и принятия соответствующих решений по проведению противоаварийных мероприятий.

По результатам осмотра выявлено, что часть объекта «Графский (свитский) корпус» не имеет фундамента. Сейчас реставрационные работы в районе этого корпуса приостановлены. Работы на самом корпусе не велись. По графику их начало запланировано на апрель 2022 года.

Срок завершения работ по всему объекту культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений «Ханский дворец» в соответствии с утвержденным планом-графиком реализации федеральной целевой программы запланирован на конец 2023 года.

В настоящее время ведутся ремонтно-реставрационные работы на пяти объектах: «Конюшенный корпус», «Библиотечный корпус», «Соколиная башня», «Набережная с тремя мостами», «Баня Сары-Гюзель». С апреля 2022 года планируется начало работ по объектам «Графский корпус» и «Ханская кухня».

В декабре 2021 года завершены работы по разработке научно-проектной документации по объектам «Гарем» и «Главный корпус».

С 10 февраля Ханский дворец открыт для посещения. Вход для экскурсантов осуществляется через Южные ворота.

Справка

Свитский (светский) корпус — примыкает к Северным воротам Ханского дворца слева.

В зданиях Свитского корпуса размещались свита хана и его стража. После того как Крым вошел в состав Российской империи, в свитском корпусе стали размещать гостей. В настоящее время в восточном здании Свитского корпуса размещается администрация музея, а в западном — экспозиции.