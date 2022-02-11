Трассировку ЛЭП обсудят с Минэнерго на месте

Трассировку новой линии электропередач на Южный берег Крыма обсудят с делегацией Минэнерго.

О прибытии делегации в Севастополь на следующей неделе 11 февраля на заседании правительства сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- Сейчас никакие работы проводиться не будут, поскольку трассировка регионом не была согласована. Позиция прежняя - там есть действующая трасса, в рамках которой модернизационные мероприятия будут проводиться. Поэтому надо подготовить все наши документы к этому совещанию.

Уверен, что здесь позиция региона будет услышана. Готовьтесь, - обратился он к своему заместителю Алексею Парикину.

Напомним, что правительство города с апреля 2021 года настаивает, чтобы новую линию электропередач на Южный берег Крыма протянуть по старой трассе, с минимальной вырубкой заповедного зеленого фонда.