Сбор и торговля первоцветами под запретом

За уничтожение или причинение вреда краснокнижным раннецветущим растениям предусмотрены административная и уголовная ответственности, напомнили в Севприроднадзоре.

За уничтожение или причинение вреда краснокнижным раннецветущим растениям предусмотрены административная и уголовная ответственности, напомнили в Севприроднадзоре.

Теплые январские и февральские «окна» пробуждают к жизни хрупкие ростки первоцветов. На территории Севастополя это подснежник складчатый, шафраны (крокусы) прекрасный, узколистный, крымский и крокус Палласа, белоцветник летний. Первыми зацветают подснежники. Эстафету у них принимают крокусы. Последним зацветает белоцветник летний. Его цветы на высоком стебле напоминают цветки ландыша только гораздо крупнее.

Эти уникальные весенние цветы могут жить только на небольших территориях с определенными условиями обитания: температурой, влажностью, освещенностью. Срок жизни их клубней варьируется от двух до шести лет. Если в течение этого времени у растения обрывать цветы, на нем не сможет образоваться завязь и первоцвет может погибнуть.

С целью сохранения и охраны перечисленные растения занесены в Красную книгу Российской Федерации. Сбор, уничтожение и торговля первоцветами, занесенными в Красную книгу, влечет за собой административную, уголовную ответственность и возмещение ущерба, причиненного природе.

За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений предусмотрены административные штрафы для граждан — от 2,5 до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц — от полмиллиона до миллиона рублей.