Плановую медицинскую помощь прекращать из-за covid-19 нельзя

Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями и нуждающимся в гемодиализе в связи с пандемией приостанавливаться не будет, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями и нуждающимся в гемодиализе в связи с пандемией приостанавливаться не будет, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Также без ограничений должна осуществляться и выдача направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение.

Правительство РФ утвердило постановление, которое вносит изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования. В соответствии с ними в период распространения коронавируса главы регионов при необходимости могут временно приостанавливать оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, но только по некоторым профилям и только в зависимости от эпидемиологической ситуации.

При этом, как только обстановка в регионе стабилизируется, плановая помощь должна быть возобновлена в полном объеме.

Приостановлено может быть проведение диспансеризации и профилактических осмотров, при этом за состоянием пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении в связи с хроническими заболеваниями, должно быть организовано дистанционное наблюдение, подчеркнули в министерстве.