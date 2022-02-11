Найденные в садовом товариществе бомбы вывезли на полигон

В Севастополе успешно проведена операция по транспортировки взрывоопасных предметов, найденных при проведении земляных работ в садовом товариществе «Сухарный».

В Севастополе успешно проведена операция по транспортировки взрывоопасных предметов, найденных при проведении земляных работ в садовом товариществе «Сухарный».

Находки, о которых садоводы сообщили в ГУ МЧС 10 февраля, оказались немецкой авиационной бомбой SC-50 и советской авиационной бомбой ФАБ-100.

Опасная зона была оцеплена, проведено внеплановое заседание городской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на которой принято решение, что бомбы будут обезвреживать на полигоне.

В пятницу, 11 февраля, с утра начались работы по их транспортировке, в которых были задействованы 14 единиц техники и 61 специалист. Из опасной зоны на Северной стороне Севастополя эвакуировали 140 человек, для которых в Культурном центре «Корабел» организовали пункт временного размещения.

Взрывоопасные предметы в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции перевезены к месту временного хранения, для дальнейшего уничтожения.