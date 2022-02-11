Начался предварительный просмотр в Академию хореографии

Объявлено о начале предварительных просмотров для желающих поступить на бюджетное обучение в Севастопольскую академию хореографии.

Объявлено о начале предварительных просмотров для желающих поступить на бюджетное обучение в Севастопольскую академию хореографии.

Набор ведется по двум образовательным программам: среднего профессионального образования по специальности «Искусство балета» и дополнительной предпрофессиональной программы в области хореографического искусства «Искусство балета».

На первую программу принимают дети, которые в 2022 году поступают в 6-й класс общеобразовательной школы. На программу предпрофессиональной подготовки принимают детей, которые в этом году пойдут в 1-й класс общеобразовательной школы.

Просмотры проводятся каждую субботу по 21 мая с 13.00 до 14.00 по адресу: ул.Вакуленчука, 29/5 (спорткомплекс «Муссон», 2-й этаж).

Проректор Севастопольской академии хореографии Елена Белькова пояснила «Севастопольской газете», что участвовать в предпросмотре могут любые дети, независимо от того, занимаются ли они хореографией или нет.

Родителям и детям надо быть готовым к тому, что смотрят данные ребенка: внешний вид, точнее, пропорции тела, выворотность (раскрытие тазобедренных суставов), стопу (перспективы ее развития), шаг (как поднимается нога), прогиб назад, а также прыжок.

При этом Е.Белькова предупредила, что не стоит пытаться тестировать детей дома, это должен делать специалист.

Немаловажный фактор — заинтересованность самого ребенка.

— Бывают случаи, когда ни родители, ни сами дети не знают о своих потенциальных способностях, а, придя в зал, понимают, что им это интересно. На наших занятиях мы смотрим балетные спектакли смотрим, учим понимать картины художников и прививаем любовь к искусству в широком понимании, — рассказала Е.Белькова.

Она также пояснила, что воспринимать предпросмотры нужно, как предварительную консультацию, предваряющую конкурсный прием, который состоится в июне 2022 года.

Поэтому никаких ограничений по количеству просмотренных детей не существует.