Ирина Федорова найдена, жива

34-летняя жительница Севастополя, которая не выходила на связь с 14 января, нашлась.

34-летняя жительница Севастополя, которая не выходила на связь с 14 января, нашлась.

В группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в чате, посвященном поиску И.Федоровой, днем 11 февраля появилось сообщение: «Найдена, жива. Можно закрыть тему».