Для реконструкции развязки «Огурец» дополнительно изымут земельные участки

В рамках планировки территории по объекту «Реконструкция транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 «Севастополь порт Камышовая бухта» и 67 Н-261 «пр-т Генерала Острякова — ул.Хрусталева (5км Балаклавского шоссе) добавляются к изъятию земельные участки.

В рамках планировки территории по объекту «Реконструкция транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 «Севастополь порт Камышовая бухта» и 67 Н-261 «пр-т Генерала Острякова — ул.Хрусталева (5км Балаклавского шоссе) добавляются к изъятию земельные участки.

Соответствующее постановление принято 11 февраля на заседании правительства.

- Первый этап — это кадастрирование, участки образуются путем раздела исходных, после чего производится их оценка и направляются предложения гражданам об изъятии участков для госнужд, - представил принимаемый документ и.о.директора департамента имущественных и земельных отношений Максим Левашов.

На это ему было предложено в целях достижения понимания проводить работу с собственниками изымаемых участков.