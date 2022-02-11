Частным лабораториям максимально упростили получение разрешений на тестирование коронавируса

Как сообщила пресс-служба Роспотрбнадзора, в Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщила пресс-служба Роспотрбнадзора, в Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на covid-19. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование — обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.

По состоянию на 10 февраля 2022 года в России тестирование доступно в 1240 лабораториях, из них 112 — лаборатории Роспотребнадзора, 842 — при государственных медицинских организациях и 286 — лабораторий частной формы собственности.