Архитектурную концепцию мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг» определят 25 февраля

Документ, регламентирующий проведение открытого конкурса на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.», принят на заседании правительства города накануне его завершения.

Документ, регламентирующий проведение открытого конкурса на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.», принят на заседании правительства города накануне его завершения.

— Целью разработки концепции архитектурного облика мемориального комплекса является сохранение памяти о героях Севастополя период второй героической обороны города, развития гражданских патриотических качеств, усиления противодействия искажению фальсификации истории Отечества, — представил проект документа директора архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Объем финансирования мероприятия на 2022 год составил 2,3 млн рублей.

— Финансирование обеспечивается за счет уменьшения объема финансирование по планировке территории.

По словам заместителя губернатора Николая Гордюшина, пока подана только одна заявка.

— Консультации ведутся, больше 30 запросов с просьбой уточнить и разъяснить положения конкурса. Активно интересуются и из-за границы, в том числе, — пояснил Н.Гордюшин.

Подавать заявки можно до 21 февраля, комиссионное подведение итогов намечено на 25 февраля.