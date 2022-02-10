В пещере «Таврида» экспонаты можно будет трогать

Экскурсионный туристический маршрут пещеры, протяжённость которого составит почти 500 м, включит 11 обзорных площадок, экспозиции из останков древних животных, горных пород и минералов.

Экскурсионный туристический маршрут пещеры, протяжённость которого составит почти 500 м, включит 11 обзорных площадок, экспозиции из останков древних животных, горных пород и минералов.

Об этом сообщил руководитель проекта по созданию научно-образовательного и рекреационного комплекса на базе пещеры «Таврида», старший преподаватель Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

«На протяжении экскурсионного маршрута запланировано 11 обзорных площадок. На каждой из них предусмотрено художественное освещение. В пещере будет доступна работа интернета. Посетители увидят голограммы саблезубого тигра и мамонта со звуковым сопровождением», – рассказал Г.Самохин.

По его словам, в пещере будут зоны, где люди смогут прикоснуться к предварительно обработанным окаменелым костным останкам. Кроме того, посетители смогут увидеть горные породы и минералы, встречающиеся не только в самой пещере, но и в Крыму в целом.

«Есть интересные объекты, которые мы хотим показать. Например, в одной из ниш экскурсионного маршрута будет представлена экспозиция из минералов возрастом 45 млн лет, которые по внешнему виду напоминают современный трубопровод», – добавил он.

В рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030» научной составляющей экскурсионного маршрута станет научный центр, где на территории создаваемого в окрестностях пещеры ландшафтного парка продолжатся активные исследования учёных Крымского федерального университета.

Напомним, пещера «Таврида» была найдена в 2018 году при строительстве одноимённой многополосной трассы, пересекающей полуострова с востока на запад.