Суд вынес приговор похитителям предпринимателя

Прокуратура доказала в суде вину трех жителей Республики Крым, которые в апреле 2021 года похитили коллегу по строительному бизнесу в Севастополе ради выкупа.

Прокуратура доказала в суде вину трех жителей Республики Крым, которые в апреле 2021 года похитили коллегу по строительному бизнесу в Севастополе ради выкупа.

Трое крымчан 1985, 1986 и 1988 года рождения в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, из корыстных побуждений, сообщила помощник прокурора Севастополя по связям со СМИ Марина Кузьменко.

Ранним утром 9 апреля проживающий в Севастополе предприниматель вышел на прогулку с собакой. Его поджидали участники преступной группы. Угрожая пневматическим пистолетом, похожим на огнестрельное оружие, они надели на жертву наручники и увезли в направлении выезда из Севастополя.

Похитители собирались записать видеообращение выкраденного мужчины к родителям с просьбой заплатить деньги за его освобождение. Однако планы преступной группы нарушили сотрудники полиции при поддержке бойцов подразделения специального назначения, задержав с погоней и стрельбой на дороге под Балаклавой.

Расследование уголовного дела проводилось Севастопольским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Севастопольский городской суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил двум злоумышленникам наказание в виде 7 лет лишения свободы, третьему — 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание они должны в исправительной колонии строгого режима. Также им назначен 1 год 6 месяцев ограничения свободы после отбывания основного вида наказания.

Кроме того, судом удовлетворен поддержанный государственным обвинителем гражданский иск потерпевшего о взыскании с виновных лиц компенсации морального вреда на общую сумму 400 тысяч рублей.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, характер и степень фактического участия каждого лица в совершении преступления, данные о личности виновных, а также смягчающие наказание обстоятельства, сообщила пресс-служба суда.

Подсудимые свою вину признали, в содеянном раскаялись.

Приговор в законную силу не вступил.