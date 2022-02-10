Район Стрелецкого спуска распланируют

Правительство Севастополя приняло два распоряжения о разработке проекта планировки и проекта межевания территории по адресу пл.Восставших, 26 и в районе ул.Генерала Крейзера.

Правительство Севастополя приняло два распоряжения о разработке проекта планировки и проекта межевания территории по адресу пл.Восставших, 26 и в районе ул.Генерала Крейзера.

Речь идет о территории вокруг здания синагоги Еврейской религиозной общины «Хабад» и территории, расположенной напротив ее — в районе ул.Крейзера и Стрелецкого спуска — от пл.Восставших до ул.Карантинной. Можно предположить, что там намечено провести благоустройство.

«Севастопольская газета» летом 2018 года уже поднимала данную тему, отреагировав на вопросы читателей, когда снимут строительный забор вокруг синагоги, уберут мусор и разобьют там сквер. В то время от представителей исполнительной власти города был получен пространный ответ ни о чем, а представители религиозной общины пообещали, что непременно когда-нибудь благоустроят территорию…

И вот, согласно принятому распоряжению от 2 февраля 2022 года, предпринимаются шаги к тому, чтобы вокруг синагоги был наведен порядок. В документе речь идет об устойчивом развитии территории, выделении элементов планировочной структуры, а также установлении границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

Распоряжение содержит ссылку на обращение заявителя от 31.01.2022 года, а также предписание в течение шести месяцев с даты подписания документа выступить заказчиком разработки документации на земельный участок площадью 0,63 га. «Необходимо определить границы зон территории общего пользования, очередность планируемого развития территории, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков», — говорится в распоряжении.

От заказчика требуется выполнить сбор и обработку архивных материалов, данных прошлых лет, в том числе о состоянии окружающей среды и экологических ограничений природопользования.

Как сообщили «Севастопольской газете» в департаменте архитектуры, заказчиком работ по планировке территории в районе пл.Восставших, 26 является еврейская община.

Красиво уже делают

Декабрьское распоряжение о разработке планировки и проекта межевания территории касается территории площадью 4,15 га напротив синагоги — улицы Генерала Крейзера и Стрелецкого спуска.

В настоящее время у южного фасада гостиницы «Крым» ведутся работы по благоустройству территории, о чем осенью 2021 года сообщала «Севастопольская газета». Там должен появиться Мемориальный комплекс им.Генерала Крейзера с дорожками, цветниками и памятником самому командующему 51-й армии.

А вдоль всего Стрелецкого спуска до самой заправки ведется активное многоэтажное строительство.