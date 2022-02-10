На Корабельной стороне заканчивают капитальный ремонт двух домов

Ремонт фасадов многоквартирных домов на ул.Коли Пищенко, 25 и 27 вышел на финишную прямую.

Ремонт фасадов многоквартирных домов на ул.Коли Пищенко, 25 и 27 вышел на финишную прямую.

— На сегодняшний день около половины проектов по ремонту домов, запланированных для реализации в 2022 году, уже находятся в работе. Капитальный ремонт домов 25 и 27, расположенных на ул.Коли Пищенко, будет завершен в этом месяце. На данный момент идут косметические работы, — рассказал журналистам директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, на заключительном этапе поставлена задача помочь людям, не имеющим финансовых возможностей, произвести внешний ремонт лоджий, а после — перейти к благоустройству внутридомовой территории. Будут демонтированы старые бесхозные сараи и сделана подъездные пути.

Работы на доме №25 завершены полностью, на доме №27 — процентов на девяносто.

— Оба объекта мы сдадим в феврале, — пообещал руководитель подрядной московской организации «СВстрой» Вячеслав Лихитченко.

Он также сообщил, что при выполнении капитальных работ учитывались все пожелания жителей. Например, была произведена покраска неузаконенной пристройки.

— Это не входит в сметную стоимость. Но в то же время, если бы мы это не сделали, то весь дом по окончании работ выглядел бы неряшливо. Некоторым жильцам поменяли треснутые стекла, — с удовольствием похвастался В.Лихитченко, объяснив щедрость компании, внезапно образовавшейся дружбой между бригадой строителей и жильцов.

Добрые отношения подтвердила жительница дома №25 Людмила Серебрякова. Она как и многие другие жители осталась довольна ремонтом.

— У нас падали балконы, а штукатурка, как шагреневая кожа, отваливалась кусками. Строители очень хорошо отработали, штукатурили фасад четыре раза! Теперь наш дом полностью отремонтирован, — радуется Л.Серебрякова.

В текущем году горхоз планирует отремонтировать 171 многоквартирный дом, из них 111 — не являются объектами культурного наследия.