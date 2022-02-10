МРЭО переезжает на Корабельную сторону

Департамент транспорта Севастополя даже вводит из-за этого новую остановку общественного транспорта.

Как сообщила пресс-служба транспортников, с 14 февраля в схему движения автобусного маршрута №71 «Сапун-гора – пл. Нахимова» в прямом и обратном направлениях включается новый остановочный пункт на ул.Паршина — «МРЭО».

В социальных сетях активно обсуждался слух, что с весны сдача на права будет проходить не по пр.Генерала Острякова и ул.Хрусталева, а в районе Малахова кургана. Теперь это ношло подтверждение.

В настоящий момент Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) Государственной инспекции безопасности дорожного движения и сама ГИБДД в Севастополе находятся на ул.Хрусталева.