Дают дополнительные деньги на ремонт дорог

Севастополю выделили 426 млн рублей, чтобы привести в нормативное состояние еще 20 км дорог.

Севастополю выделили 426 млн рублей, чтобы привести в нормативное состояние еще 20 км дорог.

Пресс-служба губернатора Севастополя сообщила, что в ходе командировки в Москву Михаил Развожаев 9 февраля встретился с курирующим регион вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Не встрече обсуждались итоги реализации федеральной целевой программы, дорожное строительство и планы по строительству жилья в рамках перспективного развития территорий.

На модернизацию объектов в Севастополе в 2022 году правительство РФ дополнительно выделило 426 млн руб. Средства направят на приведение в нормативное состояние 27 автомобильных дорог и мостовых сооружений общей протяженностью более 20 км. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В перечень вошли участки с высокой интенсивностью движения и дороги вблизи социально значимых объектов.

До конца 2022 года дополнительно в нормативное состояние планируется привести дороги по улицам Рыбаков, Павла Дыбенко, Коломенской, Скорятина, Мореходной, Толбухина, Шубикова, Веселой, Профсоюзной, Сейнерской, Камышовой, Четвертакова, Индустриальной (ответвление), Фильченкова, Паршина, Парниковой, Героев Революции (0,640 км).

В план ремонта включены и проезд ул.Воровского – ул.Чакряна, подъезд к хутору Отрадный, проезд ул.Коломенская – ул.Скорятина, подъезд к детскому саду №127 (от ул. Хрусталева, 159), подъезд к п.Кача (0-4 км), переулки Токарева, Коммунальный, Прибойный, Ставковый, автодорога Гончарное – Ялта на участке 8-13 км.

В рамках федеральной целевой программы строится одна, а и реконструируются четыре дорожных объекта, которые будут сданы в 2023 году. Это восьмой этап трассы «Таврида», реконструкция развязки «Огурец» в районе 5 км Балаклавского шоссе, путепровод в Инкермане и ул.Капитанская на мысе Хрустальный.

Ранее по программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год был запланирован ремонт 50 дорог Севастополя. А для ул.Суворова, которую в прошлом году не сумели отремонтировать в рамках этого федерального проекта и исключили из него, будут искать другие источники финансирования.