Садоводы и Севэнергосбыт обсудили проблемы электроснабжения

Обсуждение выдалось бурным. Представители компании, продающей электроэнергию, хотели говорить о «заключении прямых договоров», а садоводы — о критической ситуации с электрообеспечением.

Обсуждение выдалось бурным. Представители компании, продающей электроэнергию, хотели говорить о «заключении прямых договоров», а садоводы — о критической ситуации с электрообеспечением.

В малом зале Гагаринской администрации 8 февраля прошел «круглый стол» с участием садоводов и представителей ООО «Севэнергосбыт» по вопросам перехода на прямые договора и другие животрепещущие темы электроснабжения садоводческих кооперативов.

Прямые договора — просто и выгодно

Встреча была организована по просьбе гарантирующего поставщика электроэнергии. Известно, что в большинстве товариществ покупателем электроэнергии является садоводческо-огороднические некоммерческие товарищества (СНТ). Садоводы просто оплачивают товариществу свою долю электроэнергии. Но часто такая схема не устраивает одну из сторон.

Уровень оплаты электроэнергии гражданами, ведущими садоводство и огородничество на территории садовых товариществ, составляет 99%. Но несмотря на это, на 7 февраля 2022 года задолженность за электрическую энергию садовых товариществ Севастополя составляет более 10,7 млн руб.

Переход садоводов на прямой договор с энергоснабжающей организацией стал возможен с 1 января 2019 года. Согласно федеральным нововведениям, любой член СНТ может заключить договор с гарантирующим поставщиком без выхода из членства товарищества, подав заявление и подтвердив технологическое присоединение к электросетям.

Прямой договор — это гарантия поступления денежных средств потребителя напрямую гарантирующему поставщику, минуя посредников. Заключившие прямые договоры относятся к тарифной группе «население» с градацией по блокам. Например, дачник построил дом и зарегистрировал его в качестве жилого (в этом случае тариф по отдельному прямому договору со сбытом будет ниже и выгоднее). Об этом собравшимся рассказала начальник службы по работе с юридическими лицами ООО «Севэнергосбыт» Ирина Барабаш. Но тут же предупредила, что прямые расчеты с поставщиком за собственное потребление не снимают с члена СНТ обязанность платить за потери в электросетях и электроэнергию общего пользования.

По ее словам, гарантирующий поставщик (ГП), обязан заключить договор с любым обратившимся к нему лицом при наличии необходимых документов: заявления о заключении договора, копией паспорта, свидетельства права собственности на земельный участок или жилой дом, документов, подтверждающих технологическое присоединение к электросетям.

Маленький электрический пилот

В пилотном проекте заключения подобных договоров решил поучаствовать, расположенный в районе Фиолента СНТ «ДНТ «Союзстрой». Об этом на встрече заявил его председатель Вадим Дворников.

— Сложностей с технической документацией очень много, а у нас кооператив маленький — 35 участков. Так на примере нашего СНТ можно обкатать весь механизм ухода на прямые договоры», — сообщил В.Дворников, добавив, что электричество сегодня для садоводов — основная проблема, от решения которой зависит качество жизни людей.*

Нужны новые линии электропередач и больше мощности

Пояснения, данные представителями Севэнергосбыта, казались прозрачными и, на первый взгляд, не вызывающими сомнения. Но председатели кооперативов волновали и другие нерешенные проблемы.

Оказалось, что каждый СНТ лимитирован получаемой электрической мощностью. Например, на 72 участка приходится 72 киловатт энергии. Таким образом на каждый дом приходится 0,8 — 1 киловатт. Сложности возникают, когда участникам СНТ, заключившим прямой договор, распределяют 10-15 киловатт, которые выбираются из общей мощности СНТ.

Большинство садоводов с такой ситуацией не согласны, поскольку кто-то один съедает больше энергии, чем другой. Люди заявляют, что передали ресурсообеспечивающей организации все данные на проживающих в кооперативах людей и количество необходимых мощностей для удовлетворения их потребностей. В связи с этим они просят Севастопольэнерго добавить мощностей и распределять энергию на всех участников равномерно.

Также садоводы жаловались на неподъемную 70% предоплату, которую с них ежемесячно требует Севэнергосбыт.

В процессе обсуждения выяснилось, что основная проблема с электричеством все-таки в том, что в садовых товариществах проложены старые и якобы бесхозные линии электропередач. До тех пор пока там не появятся новые или дополнительные мощные линии, никакого прорыва в данном вопросе не произойдет. В ответ сотрудники Севэнергосбыта объяснили, что их предприятие энергию продает, а не распределят и переадресовали все претензии нужно адресовать Севастопольэнерго.

В результате бурного обсуждения по просьбам садоводов было принято решение не ограничиваться одним круглым столом, а на следующую встречу пригласить представителей Севастопольэнерго, 102-го предприятия электрических сетей» (102-ю ПЭС), ООО «Энергоссбыт» и всем вместе попытаться найти пути решения.