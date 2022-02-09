Пробейте продавца автомобиля по базе исполнительных производств

При покупке автомобиля на вторичном рынке рекомендуется проверять его владельца на наличие задолженностей.

При покупке автомобиля на вторичном рынке рекомендуется проверять его владельца на наличие задолженностей.

Бывают случаи, когда при попытке зарегистрировать на себя приобретенный с рук автомобиль новые владельцы узнают, что поставить транспортное средство на регистрационный учет не так просто. И дело вовсе не в новых хозяевах, а в предыдущих недобросовестных владельцах, которые являются должниками по исполнительным производствам.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Севастополю в настоящее время действуют несколько тысяч запретов на регистрационные действия с транспортными средствами, которые принадлежат должникам по исполнительным производствам.

При покупке автомобиля на вторичном рынке нужно проверить его владельца на наличие задолженностей. Сделать это можно на официальном сайте УФССП России по Севастополю в разделе «Сервисы» — «Банк данных исполнительных производств» или по ссылке https://r92.fssp.gov.ru/iss/ip. Для получения информации о наличии у физического лица задолженности достаточно ввести его фамилию, имя и отчество.

В случае если продавец числится в списке должников, высока вероятность, что на его имущество наложен запрет на проведение любых регистрационных действий или оно арестовано. По такой же схеме стоит действовать при покупке квартиры, дома или иного недвижимого имущества.

Проявив осторожность можно избежать ситуации, когда чужие долги и проблемы становятся вашими, советует пресс-служба УФССП России по Севастополю.