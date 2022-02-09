Покупатель участка у крепости Чембало не смог там ничего построить

Купивший земельный участок на горе Спилия мужчина обратился в суд с просьбой признать договор купли продажи недействительным.

Купивший земельный участок на горе Спилия мужчина обратился в суд с просьбой признать договор купли продажи недействительным.

Балаклавский районный суд Севастополя удовлетворил просьбу истца. Решением суда земельный участок подлежит возврату продавцу, а деньги, оплаченные за него при заключении сделки — покупателю. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Основанием для принятия такого решения послужило то, что при при продаже прежний владелец не сообщил покупателю, что участок расположен вблизи крепости Чембало и отнесен к землям особо охраняемых территорий и объектов. Поэтому там невозможно что-либо построить.

На публичной кадастровой карте РФ почти вся гора Спилия на сегодня размечена под дачи с указанием назначения земли — «земли сельскохозяйственного назначения для индивидуального дачного строительства».