На выставке — снежный Севастополь Андрея Гусаченко

«На Севастополь падал снег...» — фотовыставка Андрея Гусаченко с таким названием открылась 8 февраля в верхнем фойе Севастопольского драмтеатра им.Луначарского.

Известный севастопольский фотохудожник вырос в по-настоящему снежных краях, где это природное явление наблюдается с октября по май. Снег для него — не новость, но именно отношение к нему севастопольцев, да и сам город, несмело прикрывшийся тонкой белой простыней, побуждает его к творчеству.

— Я подчиняю этот мир себе на короткое время прохождения светового потока через объектив. Это миллисекунды, но мне достаточно, — утверждает А.Гусаченко.

Он называет пейзаж своим излюбленным жанром, и сравнивает его с оперой в музыке, где главную партию однозначно принадлежит зрителю, его готовности сосредоточиться на собственных ощущениях и мыслях.

Нынешняя выставка — как привкус уходящей зимы и дополнение к необычной инсталляции «Севастополь под снегом», устроенной воспитанниками Севастопольской художественной школы и театральными художниками, на фоне зарождающейся весны и цветения миндаля.

В экспозиции — 39 работ: заснеженные Херсонес, Батилиман, Балаклава с ее рыбацкими причалами, убаюканные снегом городские улицы.

Фотограф поясняет, что подобрал фотографии с 2004 года. В то же время признается, что уже несколько лет не снимает Херсонес.

— Согласно установленному в заповеднике регламенту, я могу находиться на территории только после 9.00 и до 18.00. В это время снимать пейзажи невозможно. В прежние времена я заканчивал съемку в в 6-7 часов утра, — посетовал фотохудожник.

Причина — конфликт с администрацией заповедника, который возник на почве запрета использовать штатив при съемке.

— При предыдущем директоре мне обещали в качестве исключения решить этот вопрос, однако даже написанное мною обращение загадочно и безвозвратно затерялось, — усмехнулся А.Гусаченко.

По его словам, фотохудожнику сейчас стало сложно работать не только по этой причине. Реальность изменилась после того, как каждый обзавелся фотокамерой. Притом, что настоящих мастеров своего дела от этого не прибавилось.

— Моя задача — постараться показывать то, что не смогли увидеть бегающие со смартфонами вездесущие сограждане, выставляющие походя запечатленное в инстаграме, - признался он.

А.Гусаченко также пожаловался, что в Севастополе стало негде выставляться. Традиционные площадки уже не существуют: в Доме Москвы теперь расположилась приемная Президента, уже почти четыре года как город лишился выставочной площадки в Художественном музее Крошицкого, а в бывшем Доме политпросвещения, где, к слову, в 2003 году состоялась его первая выставка, теперь уверенно расположилось УМВД.

Он также отметил, что действительно талантливым фотографам сейчас негде выставлять, но руководство департамента культуры это, похоже, мало интересует.

— Сейчас мы стали никому не нужны в своем городе, иногда приглашает Симферополь, где, например, сейчас в научной библиотеке имени Франко готовится выставка Александра Гущина, — грустно констатировал А.Гусаченко.

Выставка «На Севастополь падал снег...» продлится в театре до конца февраля.

На Севастополь падал снег,

На корабли и на дома.

У снега был короткий век —

Ведь это южная зима.