Как строятся культурные кластеры современной России

В Калининграде и Кемерово первые объекты культурных кластеров уже введены в эксплуатацию, в Севастополе и Владивостоке — они планируются к сдаче в 2022 году.

В Калининграде и Кемерово первые объекты культурных кластеров уже введены в эксплуатацию, в Севастополе и Владивостоке — они планируются к сдаче в 2022 году.

Строительство четырех новых культурно-образовательных кластеров осуществляется по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Культура». Проекты реализуются в Севастополе, Калининграде, Кемерово и Владивостоке. Заказчиком строительства выступает Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное и культурное наследие», учредителями которого выступили Большой и Мариинский театры, Эрмитаж и Третьяковская галерея. Генеральный подрядчик проекта — группа компаний «Стройтрансгаз». Средства выделяет основной жертвователь фонда национального культурного наследия — компания «Роснефтегаз». Все строительные работы на объектах должны завершиться до конца 2023 года.

Севастополь

Объекты культурного кластера в Севастополе размещают на мысе Хрустальный. В составе кластера: музейный комплекс, театр оперы и балета, Севастопольская государственная хореографическая академия, Музей обороны Севастополя, жилые дома для преподавателей и артистов.

Архитектурную концепцию и эскизный проект зданий оперного театра и Музейного комплекса разработало австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au. По словам руководителя архитектурного бюро Вольфа Прикса, его проект создаст новый облик Севастополя: «Нельзя повторять историческую архитектуру в будущем. У каждого города есть эволюция. Возьмите тот же Рим. От римской культуры они перешли к готике, затем к барокко, классицизму. И эти перемены будут всегда».

Калининград

В Калининграде культурный кластер строят в южной части острова Октябрьский. Объекты почти такие же, как в Севастополе: Высшая школа (филиал Российского государственного института сценических искусств), Музейный комплекс (филиал Государственной Третьяковской галереи), театр оперы и балета — филиал Большого театра, филиал Московской государственной академии хореографии, филиал Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской госконсерватории им.Чайковского, интернаты и общежития для учащихся, жилой комплекс для проживания преподавателей и артистов.

Проектировщики кластера — британцы. По мнению директора Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства в Калининграде Юлии Алейниковой, строятся здания «потрясающей радикальной архитектуры».

Музыкальная школа и интернат для ее учащихся, общеобразовательная школа с бассейном на 550 учащихся уже построены. Академию хореографии с интернатом для учащихся, оперный театр и художественную галерею должны сдать в 2023 году,

Кемерово

Третий кластер — сибирский — строят в Кемерово. В его составе: театр оперы и балета — филиал Мариинского театра, музейный комплекс — филиал Русского музея, фондохранилище, киноконцертный комплекс, Высшая школа музыкального и театрального искусства — филиал РГИСИ, хореографическая академия с концертным залом и интернатом для учащихся, музыкальная школа при Московской государственной консерватории им.Чайковского, общеобразовательная школа с бассейном, жилье для артистов и специалистов комплекса.

Проект в Кемерово, как и в Севастополе, разработан австрийским архитектурным бюро Coop Himmelb(l)au.

Одно из пяти зданий образовательной части сибирского кластера — интернат для студентов музыкальной школы — уже введено в эксплуатацию.

Владивосток

Самый восточный из культурных кластеров расположится в нескольких живописных точках столицы Приморья. На острове Русском строится образовательный комплекс. Здесь будут работать филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им.Чайковского и хореографическая академия — филиал Московской государственной академии хореографии. Неподалеку от мест учебы строятся интернаты для подопечных этих образовательных учреждений. Параллельно возводят три многоквартирных дома для преподавателей, а также общежитие для учащихся высшей школы музыкального и театрального искусства.

На сопке Орлиное гнездо — самой высокой точке исторической части Владивостока — построят масштабный музейный и театральный центр, где разместятся филиалы Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, а также филиал Мариинского театра. Разработчиком архитектурной концепции театрально-образовательного комплекса в районе сопки Орлиное гнездо во Владивостоке выступила норвежская компании Snohetta.

Скандалы на стройках

Изначально планировалось, что все четыре крупнейших музейных комплекса построит компания «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга, затем они были переданы группе компаний «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Бюджет проекта составляет 120 млрд рублей.

Строительные работы культурного кластера в Севастополе начались в отсутствие проекта, ряда экспертиз, разрешения на строительство. В связи с этим севастопольские активисты неоднократно проводили одиночные пикеты против застройки мыса Хрустальный. Высказывалось мнение, что архитектурное решение объектов кластера диссонирует со сложившейся в исторической части города застройкой. Общественные слушания были проведены формально.

Строительство музейно-театрального комплекса во Владивостоке также не обошлось без проблем. В марте 2020 года более тысячи строителей комплекса на о.Русском вышли на забастовку. Строители требовали выплаты зарплаты. Кроме того, вахтовики жаловались на антисанитарию, отсутствие рабочего инвентаря, плохое питание и неоплачиваемые переработки. В связи с этим надзорными органами были проведены проверки, в ходе которых установлено, что работодатель допустил образование задолженности по заработной плате перед 1760 работниками за март 2020 года.

В результате принятых мер задолженность перед работниками была погашена в полном объеме. По факту нарушения трудового законодательства было возбуждено административное производство.