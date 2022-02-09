Евпаториец подозревается в мошенничестве со сдачей квартир в Севастополе

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю задержали 26-летнего жителя Евпатории, подозреваемого в мошенничествах под предлогом аренды жилья.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю задержали 26-летнего жителя Евпатории, подозреваемого в мошенничествах под предлогом аренды жилья.

Полицией установлено, что мужчина разместил на интернет-ресурсе «Авито» объявление о сдаче в аренду якобы принадлежащего ему в Севастополе жилья. Откликнувшимся клиентам злоумышленник представлялся Артуром, предлагал арендовать квартиру на выгодных условиях и в ходе разговора убеждал перечислить на банковскую карточку задаток. Получив деньги, мошенник прекращал выходить на связь.

Опасаясь ответственности подозреваемый избавился от сим-карты и мобильного телефона, с помощью которых общался с потерпевшими.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта оперативники обнаружили и изъяли банковские карты и другие предметы, имеющие доказательное значение. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и разбой.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время установлена его причастность к двум эпизодам мошеннических действий, но сотрудники полиции предполагают, что их количество может быть больше. Если вы пострадали от мошенничества при аналогичных обстоятельствах или вам известно о причастности данного мужчины к противоправной деятельности, звоните по телефонам: +7 917 658-56-01 или 102, просит пресс-служба УМВД России по Севастополю.