Житель Массандры самовольно спилил вековой дуб

Самовольный спил векового дуба обернулся для мужчины штрафом в 1,8 млн рублей. Такое решение вынес Ялтинский городской суд Республики Крым по иску городской администрации к местному жителю.

Самовольный спил векового дуба обернулся для мужчины штрафом в 1,8 млн рублей. Такое решение вынес Ялтинский городской суд Республики Крым по иску городской администрации к местному жителю.

Судом установлено, что на принадлежащем ответчику земельном участке в пять соток в поселке Массандра рос дуб пушистый с диаметром ствола 72 см.

Ответчик вел строительные работы на своем участке, он нанял специализированную организацию, которая спилила дерево и измельчила его через дробильную машину. Ордера на удаление зеленого насаждения в уполномоченном органе ответчик не получал. По данному факту есть очевидцы и фотографии выполнения работ.

В судебном заседании мужчина заявил, что спорное дерево ему на хранение не передавалось. Но суд установил, что дуб был передан на ответственное хранение предыдущему хозяину участка по акту, который был представлен Госкомитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по запросу суда. В договоре купли-продажи, на основании которого ответчик приобрел земельный участок, предусмотрен пункт, обязывающий соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды.

На основании фотографий дерева, специалист-дендролог сделал заключение, согласно которому уничтожен был дуб пушистый, ценной породы.

Суд, выслушав стороны, свидетеля и исследовав доказательства по делу, пришел к выводу об удовлетворении иска и о взыскании с виновного убытков. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РК оставила решение Ялтинского городского суда без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.

Пресс-служба Ялтинского городского суда напоминает, что все собственники, пользователи и балансодержатели территорий, на которых расположены подобные зеленые насаждения, обязаны обеспечить их сохранность и квалифицированный уход.