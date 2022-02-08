Женщину оштрафовали за курение на борту самолета

Сотрудники транспортной полиции Крыма привлекли к административной ответственности жительницу Новокузнецка за курение на борту воздушного судна

Сотрудники транспортной полиции Крыма привлекли к административной ответственности жительницу Новокузнецка за курение на борту воздушного судна

К патрулю Линейного отдела полиции в аэропорту «Симферополь» поступило сообщение от представителя службы авиационной безопасности, что к борту воздушного судна, прилетевшего из Новосибирска, требуется наряд полиции.

Как выяснилось, во время полета пассажирка зашла в туалетную комнату и закурила электронную сигарету. Сработала система пожарной безопасности. Экипаж сделал нарушительнице замечание, а командир воздушного судна принял решение о вызове сотрудников полиции к борту самолета.

В отношении 30-летней жительницы Новокузнецка составлены два административных протокола за «нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции» и «нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.