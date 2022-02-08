Ученые по ДНК выяснят, какие виды можжевельников лучше растут в разных районах Крыма

Ученые Севастопольского государственного университета и Никитского ботанического сада начали генетические исследования можжевельников, растущих в разных районах полуострова.

Данные позволят подбирать оптимальные условия при высадке и в дальнейшем более эффективно использовать разные виды деревьев в хозяйстве, сообщила ТАСС директор центра коллективного пользования «Молекулярная структура вещества» Анастасия Лантушенко в рамках Дня науки в СевГУ.

«Продолжается наша работа по генетическому скринингу, и новое направление, которое мы реализуем с Никитским ботаническим садом, — работа с краснокнижными можжевельниками Крыма. К настоящему моменту мы определили маркеры, которые, как мы рассчитываем, позволят максимально точно идентифицировать род и вид растений в разных районах произрастания. Нам переданы 150 образцов со всех мест произрастания можжевельников в Крыму, мы проведем их генотипирование», — рассказала А.Лантушенко.

Она пояснила, что первые результаты исследования уже есть: идентифицированы некоторые роды и виды можжевельника. Практическим результатом этой работы, требующей кропотливого труда от ученых и мощностей суперкомпьютера для обработки информации, станет база данных, по которой можно понять, где произрастают те или иные виды можжевельников и какие условия для них оптимальны. При высадке эти сведения помогут максимально точно подбирать растения под климатические и почвенные особенности конкретной зоны.

Также ученые рассчитывают, что удастся связать генетические данные с тем, какие разновидности можжевельника при каких условиях обладают большим хозяйственным потенциалом, например, для получения эфирных масел. Собеседница уточнила, что подобных исследований для можжевельников, которые являются важной составляющей экосистемы Крыма, не проводилось.

Ученые СевГУ совместно с коллегами из академических научных организаций Крыма и Севастополя также проводят генетические исследования по другим объектам. В частности, с Институтом биологии южных морей РАН реализуется проект скрининга микроводорослей Крыма. Ученые надеются выяснить, какие именно разновидности этих организмов обладают большим потенциалом с точки зрения отдачи полезных веществ.