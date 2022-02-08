Сопровождать учеников в школьном автобусе хотят поручить специальным штатным единицам

Севастопольские педагоги не довольны дополнительной нагрузкой по сопровождению учеников в школьных автобусах, которую возложили на их плечи, но не платят за ранний подъем и время, проводимое в пути.

Севастопольские педагоги не довольны дополнительной нагрузкой по сопровождению учеников в школьных автобусах, которую возложили на их плечи, но не платят за ранний подъем и время, проводимое в пути.

Организация и осуществление школьных перевозок севастопольских школьников стала основной темой заседания комитетов по образованию и городскому хозяйству заксобрания.

— Перевозки школьников осуществляет 14 севастопольских школ по 51 маршруту. В перевозках участвует 161 работник общеобразовательных организаций, — сообщила председатель комитета по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова.

По ее словам, такого рода обязанности нигде нормативно не закреплены, ни к одной должности они не относятся. Соответственно оплата труда по данному виду обязанностей не определена. Таким образом, педагоги и сотрудники сферы образования, сопровождающие детей в школьных автобусах на занятия утром и после занятий, делают это бесплатно или получают какие-то выплаты эпизодически.

Глава комитета проинформировала собравшихся, что департамент образования предложил изменить уставы школ, включив в перечень услуг пункт об обеспечении перевозки учащихся. Это позволит предусмотреть возможность платить за сопровождение детей из собственного фонда оплаты труда.

Изменения в уставы школ можно внести до 20 февраля. Но парламентариев смущает, что они не принесут дополнительного финансирования в учебные заведения.

Е.Глотова добавила, что комитет по образованию подготовит обращение в Министерство труда с просьбой разъяснить возможность оказания услуги по сопровождению учащихся в соответствии с имеющимися в классификаторе профессий должностями «работник по уходу и присмотру за детьми» и «помощник учителя».

После получения разъяснений, депутаты планируют обратиться в правительство города с предложением увеличить штатные единицы в тех учреждениях, где осуществляются перевозки детей, новыми должностями и выделить на них соответствующее финансирование.