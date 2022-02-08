Пропуск в пограничную зону можно оформить дистанционно

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым напоминает жителям полуострова о возможности оформления пропусков в пограничную зону в дистанционном режиме.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым напоминает жителям полуострова о возможности оформления пропусков в пограничную зону в дистанционном режиме.

Только за январь 2022 года за нарушение правил пограничного режима к административной ответственности привлечено порядка 50 граждан, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Для законного пребывания в пограничной зоне необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и соответствующее разрешение (пропуск), выданное пограничным органом.

Для получения пропуска в пограничную зону для осуществления хозяйственной, промысловой и иной деятельности на ее территории в условиях самоизоляции нужно обратиться с заявлением в адрес Пограничного управления следующими способами:

— на бумажном носителе, отправив письмо по почте: 295017, Симферополь, ул.Федотова, 27. Форма заявления о предоставлении этой государственной услуги размещена на официальном сайте ФСБ России по ссылке (www.fsb.ru/fsb/gosuslugi.htm%21id%3D1.html) в разделе «Заявление на получение разрешения на осуществление промысловой деятельности», а также на портале госуслуг.

— в форме электронных документов на адрес электронной почты Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым (pu.crimea@fsb.ru), а также через портал госуслуг. При этом обязательного наличия у заявителя электронной подписи не требуется.

Сроки предоставления государственной услуги не превышают установленный регламент:

а) выдача пропуска и (или) разрешения на хозяйственную деятельность от граждан РФ и российских юридических лиц — не более 15 рабочих дней со дня регистрации заявления;

б) выдача пропуска и разрешения на хозяйственную деятельность от иностранных граждан и иностранных юридических лиц — не более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.

За предоставление государственной услуги государственная пошлина или иная плата законодательством РФ не предусмотрена.