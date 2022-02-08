Продавец несуществующих квартир получил дополнительный срок

Вынесен еще один обвинительный приговор в отношении руководителя группы компаний «Любимый берег», который похитил денежные средства граждан под предлогом продажи недвижимости.

Вынесен еще один обвинительный приговор в отношении руководителя группы компаний «Любимый берег», который похитил денежные средства граждан под предлогом продажи недвижимости.

Ленинский районный суд Севастополя согласился с позицией государственного обвинителя прокуратуры города и вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора группы компаний «Любимый берег». Он признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном и особо крупном размерах.

Установлено, что бывший директор совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с января 2015 года по декабрь 2017 года заключал с гражданами договоры предварительной купли-продажи долей жилых домов по ул. Университетская, 20/9, Челнокова 14/18, Ручьевой, 65, в Севастополе. При этом завершать строительство и передавать покупателям жилье он не собирался, умалчивая о невозможности введения в эксплуатацию этих домов.

Таким образом участники организованной группы завладели денежными средствами девяти потерпевших на общую сумму свыше 10,4 млн рублей. Расследование по уголовному делу проводилось следственным управлением УМВД России по Севастополю.

Пресс-служба прокуратуры города напоминает, что в июне 2020 года, мужчина был признан судом виновным в совершении аналогичных действий по отношению к другим 90 потерпевшим и приговорен к наказанию в виде лишения свободы.

В настоящее время приговором Ленинского районного суда осужденному по совокупности преступлений определено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.