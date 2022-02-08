Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на госуслугах

Соответствующее постановление 4 февраля 2022 года подписано председателем правительства РФ.

Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале самостоятельно. Для этого им понадобится указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Детей младше 14 лет зарегистрировать смогут их родители, если у них есть учетная запись на портале.

Решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Теперь они смогут пользоваться сервисами через личную учетную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение.

Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора необходимых документов, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.