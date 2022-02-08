Отрегулировать уровень отопления в троллейбусах сложно

В салонах севастопольских троллейбусов температура превышает утвержденные нормативы и летом, и зимой.

В салонах севастопольских троллейбусов температура превышает утвержденные нормативы и летом, и зимой.

В редакцию обратился Александр Тынянов с просьбой разобраться, почему в салонах троллейбусов круглогодично жарко.

— В транспорте дышать нечем. Заходя в салон, приходится снимать верхнюю одежду, чтобы не упасть в обморок. Выносить такие температуры без потерь здоровью невозможно, — утверждает читатель.

Он спрашивает, почему и зимой, и летом печки в современных троллейбусах работают в одном режиме. Летом салон перегревают: в прошлом сезоне были замечены температуры выше +40. И зимой прохладнее не становится: температура под три десятка градусов!

Автоматика не подвластна человеку

Главный инженер ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» Виктор Махотин рассказал «Севастопольской газете», что печки в троллейбусах работают автоматически, повлиять на их работу водитель не может.

— Водитель приходит утром на работу, перед тем как выйти на линию, включает печи, они прогревают салон до +25 градусов и после этого автоматически отключаются. Повлиять на установленный режим обогрева водитель не может, это автоматические системы, — объяснил главный инженер, добавив, что если в зимнее время обогрев не включать, то будет холодно.

Жару в салоне прокомментировал водитель троллейбуса «Севэлектроавтотранса» Михаил Яковлев. По его словам, в троллейбусах и электробусах марки «Тролза» имеется система климат-контроля. В таких троллейбусах установить комфортную температуру можно в любое время года. А в троллейбусах других моделей подобных систем нет.

Стандарт на температуру

Согласно утвержденным нормативам температура воздуха в общественном транспорте в зимнее время должна быть на 20 градусов выше наружной.

Если на улице +5 и ниже — водитель должен включить отопительное оборудование.

Если наружный термометр показывает -15…-25°C, то внутри должно быть +10°C и выше.

При температуре выше +15 водитель включает кондиционер в автоматическом режиме. Между +15 и +21 он работает в режиме вентиляции, если температура будет выше +21 — в режиме охлаждения.

В летнее время, когда температура воздуха за окном превышает 22 градуса тепла, водитель обязан включить кондиционер.

На нарушение температурного режима пассажиры в праве жаловаться в Роспотребнадзор.