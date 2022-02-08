Молодые люди отказались платить за съеденное и выпитое

Двоих нарушителей правопорядка задержали росгвардейцы в одном из ресторанов Севастополя.

Как сообщила пресс-служба отделения Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны пресекли хулиганские действия нетрезвых посетителей развлекательного заведения Ленинского района города.

Как пояснила экипажу Росгвардии, прибывшему по сигналу сработавшей «тревожной» кнопки», администратор ресторана: двое посетителей, после обильного застолья со спиртными напитками, спровоцировали конфликт с официантом. В присутствии свидетелей на требование оплатить заказ, сумма которого превысила шесть тысяч рублей, мужчины ответили в адрес персонала ресторана нецензурной бранью и угрозами физической расправы.

Сотрудники Росгвардии задержали жителей Севастополя 1996 и 1992 годов рождения и передали их сотрудникам полиции.