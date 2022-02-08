Мальчиков назвали Енисей и Яросвет, девочек — Камелия и Мишель

На традиционный вопрос о самых популярных и самых редких именах, которые получили новорожденные севастопольцы в 2021 году, «Севастопольской газете» ответили в городском Управлении ЗАГС.

На традиционный вопрос о самых популярных и самых редких именах, которые получили новорожденные севастопольцы в 2021 году, «Севастопольской газете» ответили в городском Управлении ЗАГС.

Среди самых популярных мужских имен-2021 пальма первенства опять досталась Максиму, Александру, Михаилу, Ивану, Артему, Дмитрию. Девочек чаще всего называли Софиями, Мариями, Аннами, Алисами, Елизаветами, Полинами.

В категории «самые редкие» на этот раз оказались Адем (турецкое имя, переводится, как красный или земляной), Дамиан (с греческого, покорять, усмирять), Енисей (считается, что родители, называя так своего ребенка, хотят, чтобы он обладал качествами, свойственными сибирской реке — силой, мощью и благодатью).

Но на этом родительская фантазия не остановилась. Среди самых удивительных мужских имен — славянские Жизнеслав и Яросвет, а также Остап, переводимый с греческого, как «твердостоящий».

В числе редких женских имен оказались Ава (с немецкого, «жизнь»), Алла (с готского, «умеющая всё»), Камелия, Мишель, Снежанна, Яра (дорогая, принцесса).

Всего в Севастополе в 2021 году родилось 4279 детей.

Младенцам снова положена «медаль»

С 2022 года возобновлена традиция, которая существовала еще в советское время, вручать детям, родившимся в Севастополе памятные знаки об этом. Первый знак «Родившемуся в городе-герое Севастополе» был вручен 1 января девочке Алине на выписке из роддома №2.

В департаменте труда и социальной защиты сообщили, что имеющихся у них в наличии знаков должно хватить до конца февраля. Тем временем правительство города выделило 8,5 млн рублей на приобретение 4,5 тысяч памятных знаков.

На вопросы родителей в соцсетях, где можно приобрести знак «Родившемуся в городе-герое Севастополе» для ребенка, рожденного до возобновления традиции, представители правительства города отвечают, что нигде.