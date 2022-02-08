Ханский дворец в Бахчисарае дал трещину из-за ремонта канализации

Трещина появилась в стене Свитского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае во время проведения работ на набережной около музейного комплекса. В настоящее время на здании начаты противоаварийные работы.

Трещина появилась в стене Свитского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае во время проведения работ на набережной около музейного комплекса. В настоящее время на здании начаты противоаварийные работы.

Об этом сообщил ТАСС руководитель дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Илья Алымчев.

«Вчера появилась трещина на свитском корпусе при работах на набережной. Когда укладывали канализацию, съехала одна стенка, появилась трещина. Это ошибка проектная, в проекте у нас под этой стеной есть фундамент. По факту этого фундамента не оказалось, стенка опиралась просто на грунт», — рассказал И.Алымчев.

Он заверил, что в произошедшем «нет ничего страшного», и во вторник, 8 февраля, начаты противоаварийные работы. Устранить повреждения планируется в течение месяца. До конца дня начнется установка лесов, с помощью которых рабочие разберут кровлю здания — чтобы снизить нагрузку на поврежденную стену.

Инцидент, по его словам, не повлиял на общий ход работ по реставрации комплекса Ханского дворца, более того, реставрация Свитского корпуса как раз была запланирована на 2022 год, и в связи с произошедшим к работам приступят раньше, чем планировалось.

«Реконструкторы скажут, какие меры [нужны для сохранения стены]. Фундаменты заведем под стены, стены обопрем уже на фундаменты — и будут стоять уже навечно. Будут разработаны проектные решения по укреплению этих стен и фундамента — это будет согласовано все на методических советах министерства культуры. На график работ никак не влияет, все мы успеваем в срок, как запланировано по государственному контракту», — подчеркнул И.Алымчев.

Дворцовый комплекс в Бахчисарае был возведен в XVI веке. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства, на сегодняшний день это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая парков, сейчас — не более 4 га. В состав ансамбля «Ханский дворец» входят 16 объектов культурного наследия федерального значения и один объект культурного наследия регионального значения.

Реставрацию дворца проводят в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. В середине декабря 2021 года сообщалось, что выполнено примерно треть запланированных работ. Из выделенных двух миллиардов рублей освоено порядка 400 млн. Закончить реставрацию планируют к концу 2023 года.