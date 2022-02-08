Дополнительное образование переведут на занятия малыми группами

Группы по дополнительному образованию сократят до 10 человек. Такое решение принято 7 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Группы по дополнительному образованию сократят до 10 человек. Такое решение принято 7 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Предложение разбить каждую группу, занятия в которой требуют очного посещения, поступило от губернатора Михаила Развожаева. Он уточнил, что речь идет, например, о спорте или хореографии.

Заместителю губернатора Игорю Михееву поручено организовать работу по такому принципу. Но по его словам, большая часть дополнительного образования связана с очным посещением. На это глава горздрава Виталий Денисов пояснил, что «напряжение по детям есть, много обращается, порядка 8 тысяч болеют.

— Если ситуация будет нарастать, придется со следующей недели и до конца февраля занятия прекратить полностью, — отреагировал на эту информацию губернатор.

Однако пока он предложил ограничиться точечными мерами, и отработать такой формат отдельно с каждым госучреждением, а частникам выдать рекомендации.

— Ответственности родителей тоже никто не отменял, — добавил он.

Новый рекорд заболеваемости

По состоянию на утро 8 февраля в Севастополе зарегистрированы 658 новых случаев заболевания covid-19. Это самый большой показатель с начала пандемии.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 61 591 человек, выздоровели — 52 350 человек, 1 996 умерли.