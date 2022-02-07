Военные строят для Нового Херсонеса детский художественный центр

Министерство обороны РФ строит в районе ул.Надежды Островской на территории бывшей воинской части, детский художественный центр и школу «Корсунь» с анфиладами, колоннадами и фонтаном.

Министерство обороны РФ строит в районе ул.Надежды Островской на территории бывшей воинской части, детский художественный центр и школу «Корсунь» с анфиладами, колоннадами и фонтаном.

«На территориях историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе появятся детский художественно-эстетический центр и школа «Корсунь», — сообщили ТАСС в министерстве. Работы по строительству здания художественно-эстетического центра выполнены на 90%. Это трехэтажное здание с цоколем и мансардой с двумя закрытыми внутренними двориками площадью более 2,5 тысяч кв.метров.

Как отметили в Минобороны, «при создании проекта архитекторы вдохновлялись традициями дворцового строительства, здесь есть анфилады, колоннады, множество декоративных элементов, а на площади перед центром будет сделан фонтан».

«В центре одновременно смогут заниматься 250 детей, а его пропускная способность — 500 учащихся», — добавили в военном ведомстве.

В школе «Корсунь» началось возведение стен и колонн первого этажа.

Перед началом строительства инженерные войска провели поиск старых снарядов, а также археологическую разведку, в результате обнаружено и исследовано около 150 тысяч артефактов. Многие из них в будущем будут экспонироваться в музейных пространствах «Херсонеса Таврического».

Новый Херсонес

Детский художественно-эстетический центр и школа «Корсунь» станут частью большого культурно-просветительского кластера — историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». На территории в 24 гектара появятся музей античности и Византии, международный археологический центр, амфитеатр, квартал — реконструкция древнего города, включающий камерные музейные и археологические экспозиции, сувенирные лавки, кафе, музей Крыма, археологический ландшафтный парк, туристический центр, музей христианства, гуманитарный центр «Корсунь», паркинг на 1 380 автомобилей и другие объекты.

Общая площадь музейных пространств Нового Херсонеса составит 44 тысяч кв.м. Строительство ведется специалистами Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина.