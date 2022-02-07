Водоканал с потребителями работает только дистанционно

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Севастополе все расчетно-кассовые участки ГУПС «Водоканал» прекратили обслуживание посетителей.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Севастополе все расчетно-кассовые участки ГУПС «Водоканал» прекратили обслуживание посетителей.

Закрыты участки по адресу: ул.Вакуленчука, 9, ул.Казачья 64/4, ул.Н.Краевой, 5А, ул.Новикова, 4, ул.Рыбаков, 7. О возобновлении их работы будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении администрации предприятия.

Переоформление (оформление) лицевого счета, проведение сверки начислений и оплат производится исключительно дистанционно. Вы можете обратиться:

— по телефону 8-800-733-33-03 (с мобильного), 0-800-733-33-03 (со стационарного);

— через раздел «Обратная связь» на сайте ГУПС «Водоканал» sevvodokanal.org.ru/feedback.php

Оплату можно произвести:

— на сайте ГУПС «Водоканал» (через личный кабинет);

— через контрагентов: почта, банки, терминалы ООО «Пэйберри», интернет-банкинг;

— в кассах ГУПС «Водоканал» по адресам: ул.Суворова, 39А (пн.-пт. с 8.00 до 16.30, сб. с 8.00 до 16.30); пр.Ген.Острякова, 136 (пн.-пт. с 8.00 до 16.30).

О коронавирусе в Севастополе

По данным Роспотребнадзора, на утро 7 февраля в городе зарегистрированы 593 новых случая заболевания covid-19, умерли четыре человека в возрасте от 59 до 85 лет. Всего с начала пандемии в городе новой коронавирусной инфекцией заболели 60 933 человека, выздоровели — 52 272, 1 990 умерли.