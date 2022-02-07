В 170 классах общеобразовательных школ превышен эпидпорог по ОРВИ

Об этом 7 февраля на аппаратном совещании заявила главный санитарный врач города Анна Мелюх.

Об этом 7 февраля на аппаратном совещании заявила главный санитарный врач города Анна Мелюх.

По словам, сейчас закрыто 168 классов в 46 школах.

- Эпидпорог превышен на сегодняшний момент в двух школах – сейчас решается вопрос об их переводе на дистанционное обучение, – заявила А.Мелюх.

Она также напомнила, что до 9 февраля в городе закрыта на карантин одна школа.

По словам замгубернатора Игоря Михеев, на прошлой неделе на карантин ушли 309 классов.

При этом он отметил, что в детских садах на карантин закрыты 19 групп.