Уголовное дело на хозяйку резиновой квартиры передали в суд

Перед судом предстанет хозяйка квартиры на ул.Мечникова, которая фиктивно зарегистрировала у себя в квартире восемь человек.

Перед судом предстанет хозяйка квартиры на ул.Мечникова, которая фиктивно зарегистрировала у себя в квартире восемь человек.

Прокуратура Ленинского района Севастополя утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины 1990 года рождения, которая обвиняется в фиктивной регистрации граждан РФ в жилом помещении. По версии дознания, женщина с августа по октябрь 2020 года фиктивно зарегистрировала восемь человек в своей двухкомнатной квартире по ул.Мечникова, не собираясь предоставлять им указанное помещение для проживания. Таким образом, она лишила уполномоченные органы возможности осуществлять контроль за соблюдением данными гражданами правил миграционного учета.

Уголовное дело рассмотрит мировой суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.