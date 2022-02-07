По числу заболевших — новые рекорды

Число заболевших ковидом за неделю выросло в 1,38 раз, заболели 3364 человека, что является очередном рекордом. Об этом 7 февраля на аппаратном совещании в правительстве города доложил заместитель губернатора Александр Кулагин.

Число заболевших ковидом за неделю выросло в 1,38 раз, заболели 3364 человека, что является очередном рекордом. Об этом 7 февраля на аппаратном совещании в правительстве города доложил заместитель губернатора Александр Кулагин.

При этом он отметил снижение коэффициента распространения (с 1,21 против 1,33, на прошлой неделе).

Коечный фонд свободен на 13% (из 839 коек, заняты 734, свободны 105), за неделю госпитализация увеличилась на 62% (на прошлой неделе госпитализировано 302 человека, на этой - 488), в 1,36 раз выросло количество случаев внебольничной пневмонии (260 против 191, на прошлой неделе).

В отделении интенсивной терапии сейчас находятся 47 человек, двое — на ИВЛ. Также значительно выросло количество заболевших граждан старше 65 лет (314 против 222, в прошлый понедельник).

По состоянию на утро 7 февраля в городе зарегистрированы 593 новых случая заболевания covid-19. Умерли четыре человека в возрасте от 59 до 85 лет», – сказано в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 60 933 человека. В настоящий момент выздоровели 52 272 человека, 1 990 умерли.

При этом А.Кулагин отчитался, что по по охвату тестированием Севастополь также бьет все рекорды, на этой неделе протестировано более 600 человек на 100 тысяч населения.