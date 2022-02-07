Оказание плановой медпомощи в поликлиниках могут опять приостановить

Из-за роста распространения новой коронавирусной инфекции оказание плановой медицинской помощи в городских поликлиниках могут снова ограничить. Вопрос об этом обсуждался 7 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Из-за роста распространения новой коронавирусной инфекции оказание плановой медицинской помощи в городских поликлиниках могут снова ограничить. Вопрос об этом обсуждался 7 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Правда, пока такое решение не принято, с оговоркой, что сначала необходимо проанализировать ситуацию.

— Может быть, со следующей недели либо ограничить, либо до конца февраля приостановить плановую помощь, — обратился глава города к членам своего правительства, мотивируя это тем, что подобное решение высвободит узких специалистов для приема заболевших ковидом и ОРВИ.

— Чтобы люди с плановой помощью не приходили в поликлинику и не подвергали себя дополнительному риску заболеть вирусными заболеваниями, — аргументировал губернатор.

Окончательное решение будет принято в пятницу, 11 февраля.