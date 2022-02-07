Крымские водохранилища рекордно наполнились

Наполняемость Крымских водохранилищ — рекордная за 35 лет. Сейчас в них содержатся до 170 млн кубометров, что выше средних значений за последние 35 лет.

Наполняемость Крымских водохранилищ — рекордная за 35 лет. Сейчас в них содержатся до 170 млн кубометров, что выше средних значений за последние 35 лет.

Об этом сообщается на сайте Крымского Федерального университета (КФУ), со ссылкой на эфир радио «Спутник в Крыму», где выступил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.

По его словам, в этом году ситуация, по сравнению с предыдущему периодами, существенно улучшилась. Так, в настоящее время водохранилища естественного стока наполнены на 170 млн кубометров, что составляет 67% от их полезного объема. Для сравнения, ученый заметил, что в 2021 году это наполнение составляло 41 млн кубов (16%), а среднее наполнение за предыдущие 35 лет — примерно 140 млн кубометров.

Согласно расчетам, даже при полном отсутствии осадков, такого запаса хватило бы на 1,5 года. Причем, даже без учета предстоящего таяния снегов в горах.

«В этом году было достаточно снега, он будет таять, и это будут еще большие объемы воды. До 300-400 тысяч кубов придется сбрасывать обратно в реки», — констатировал И.Николенко.

По его мнению, сохранять «лишнюю» воду можно, и даже необходимо, поскольку через несколько лет водообильный период неминуемо сменится засушливым, что соответствует естественным природным циклам.

По этой причине, уже теперь необходимо увеличивать совокупный полезный объем водохранилищ.

И.Николенко также считает, что дефицит полезного объема водохранилищ ныне составляет от 70 до 100 млн кубометров, и, если его восполнить новыми емкостями, вододефицитные годы не будут отражаться на жизнедеятельности населения Крыма столь критично.

Рассуждая об этом, ученый вспомнил о неиспользуемых мощностях Межгорного водохранилища, которое при номинальном водонаполнении в 50 млн кубометров, в настоящее время наполняется лишь до двух млн кубов.

«Его строили на закате СССР, там были некоторые вопросы гидротехники, которые тогда не успели решить, но сделана большая часть работ. Оно есть и его нужно использовать, и в принципе возможно увеличение его полезного объема до 100 млн», — сказал И.Николенко.

При этом он сообщил, что работы на этом объекте уже включены в план мероприятий до 2024 года. Кроме того, в перспективе планируется строительство еще двух водохранилищ на 20 млн кубометров в Симферопольском и Алуштинском районах.

Ученый подчеркнул, что водную проблему Крыма следует решать с учетом практики вододефицитных стран: например, в ОАЭ существцет практика многократного использования очищенных сточных вод в технических целях, а в израильских школах собирают стоки с крыш и используют их в санузлах.

Однако главной мерой ученый все же считает привитие населению культуры бережного и рационального использования водных ресурсов.